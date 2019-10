Après 80% des bulletins dépouillés, le péroniste Alberto Fernandez remporte la présidentielle face au chef de l’État sortant, le libéral Mauricio Macri, qui a déjà félicité le vainqueur. Les Argentins ont donc choisi le retour au péronisme. Le candidat de centre-gauche Alberto Fernandez a remporté dès le premier tour dimanche l'élection présidentielle avec plus de 47% des voix, contre un peu plus de 41% pour le président sortant Mauricio Macri. Selon le ministère de l'Intérieur, plus de 80% des Argentins sont allés votés. Dès ce lundi, le contrôle des changes sera renforcé, afin de limiter la saignée qui a fait perdre 23 milliards de dollars à la Banque centrale depuis les primaires du 11 août. Objectif : éviter que le pays se retrouve sans réserves monétaires le 10 décembre, date de prise de fonctions du nouveau président, explique notre correspondant à Buenos Aires, Jean-Louis Buchet.