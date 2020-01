La justice fédérale a renvoyé en jugement une affaire dans laquelle la vice-présidente argentine, Cristina De Kirchner est poursuivie pour corruption présumée durant son double mandat présidentiel (2007-2015).La date du procès n'est pas encore connue, mais la vice-présidente, investie le 10 décembre, est accusée, avec d’autres anciens responsables et des hommes d’affaires, d’irrégularités dans l’attribution de marchés de travaux publics.Il s’agit de la 10ème affaire de corruption impliquant l’ancienne première

dame argentine, veuve du président Néstor Kirchner (2003-2007).Le juge d'instruction, Claudio Bonadio a souligné qu'"entre 2003 et 2015 un système de collecte de fonds a été créé pour collecter de l'argent illégal afin de s'enrichir illégalement en tant qu’entrepreneurs, fonctionnaires ou partenaires".Le dossier est le prolongement de l’affaire des "cahiers de corruption", mise au jour en août 2018 par un chauffeur du ministère des Travaux publics qui aurait noté pendant plus d'une décennie les lieux et les dates de perception par des membres de l’administration De Kirchner d’argent issu de sociétés actives dans le secteur.