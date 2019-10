Les agents de la sûreté de wilaya de M'sila ont arrêté au cours des dernières 24 heures un dangereux criminel et ses cinq acolytes qui semaient la terreur parmi les habitants de la capitale du Hodna en les menaçant d'une arme à feu pour leur voler leur argent, a indiqué dimanche le responsable de la cellule d'information de ce corps de sécurité. L'arrestation du criminel a eu lieu suite à plusieurs plaintes déposées par des victimes dont l'une a été touchée par une balle tirée par l'agresseur, a précisé à l'APS le commissaire de police Said Boukhari. Le suspect qui dépouillait les citoyens sous la menace de son arme fait l'objet de trois mandats d'arrêt émis par les instances judiciaires, a précisé la même source. La poursuite des investigations a permis d'identifier l'origine de l'arme à feu vendue au criminel par une famille qui la possédait depuis longtemps, a souligné la même source, faisant part de l'arrestation de ses cinq complices impliqués dans des opérations de vente de biens volés par le principal mis en cause. Un véhicule touristique, des téléphones mobiles et des munitions ont été saisis dans le cadre de cette opération, a ajouté la même source. Les six mis en cause seront présentés devant la justice pour "tentative d'homicide volontaire avec préméditation", "détention illégale d'arme à feu", "commercialisation d'arme à feu sans autorisation" et "constitution d'un groupe de malfaiteurs pour agresser les citoyens".