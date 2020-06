Un élément de soutien aux groupes terroristes a été arrêté dimanche à Bordj Bou Arreridj par la Gendarmerie nationale, a annoncé lundi le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué."Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, le 07 juin 2020, un (01) élément de soutien aux groupes terroristes à Bordj Bou Arreridj en 5e Région militaire", a-t-il indiqué.A Nâama (2e RM), une grande quantité de kif traité s’élevant à huit (08) quintaux et (33) kilogrammes a été saisie par un détachement combiné de l'Armée nationale populaire (ANP) lors d'une patrouille de recherche menée près de la commune de Djenniène Bourezg.D'autres détachements combinés de l'ANP ont arrêté, toujours dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, sept (07) narcotrafiquants et saisi (37,350) kilogrammes de kif traité, (500) grammes de cocaïne et (1161) unités de différentes boissons, et ce, lors d'opérations distinctes menées à Oran, Tlemcen (2eRM), Boumerdès (1èreRM) et Bordj Bou Arreridj (5eRM), a précisé la même source. Par ailleurs, six (06) candidats à l'émigration clandestine ont été arrêtés à Oran par des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé, à Oran, tandis que quatorze (14) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à In Guezzam, a-t-on ajouté.