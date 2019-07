Les premiers groupes de hadjis sont arrivés, à l'aube de ce mercredi à Médine, pour accomplir les rites du Hadj. "Toutes les mesures nécessaires ont été prises pour réserver le meilleur accueil aux hadjis" dans les Lieux Saints, a indiqué, à l'APS, le chef du centre de Médine, Ahmed Slimani. "Toutes les mesures ont été prises pour assurer une meilleure prise en charge de l'accueil, de l'hébergement, des visites et de la restauration,outre la prise en charge des aspects sanitaire, consulaire, d'orientation et de fatwa", a-t-il affirmé, insistant sur "l'accompagnement des hadjis lors de leur séjour à Médine, où ils passeront six nuits et sept jours, outre la préparation de leur départ vers la Mecque pour accomplir les rites du Hadj, passant par Miqat (Abiar Ali) pour se mettre en état de sacralisation (Ihram). "Nous rassurons tous les hadjis que nous serons à leur disposition pour leur assurer confort et bien-être" , a indiqué à l'APS, le chef du groupe d'hébergement à Médine, Mohamed Mesbah, ajoutant que "les premiers groupes de hadjis, arrivés d'Alger, à 5h30mn (heure saoudienne), sur le vol de la compagnie aérienne saoudienne, ont été hébergés, dans de bonnes conditions, dans un hôtel deux étoiles".