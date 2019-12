Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, est arrivé mercredi matin au Palais du Peuple à Alger pour se recueillir devant la dépouille du général de Corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, décédé lundi suite à une crise cardiaque à l'âge de 79 ans.Peu auparavant, la dépouille du général de Corps d’armée Gaïd Salah, drapée de l`emblème national et portée par des officiers de l'Armée nationale populaire, est arrivée au Palais du Peuple pour un dernier hommage.Cette cérémonie a été organisée pour permettre aux membres des corps constitués et aux citoyens de se recueillir à la mémoire de Gaïd Salah.De hauts responsables de l'Etat et de l'Armée, les membres du gouvernement, des personnalités politiques et historiques, ainsi que les proches du défunt étaient présents pour un dernier hommage.Feu général de Corps d’armée Gaïd Salah sera inhumé ce mercredi après la prière du Dohr au Carré des Martyrs, au cimetière d'El Alia