Le PDG de Sonelgaz et Président du Comité algérien de l’Energie, M. Chaher Boulakhras, a participé aujourd’hui 14 janvier 2020 à l’Assemblée Générale de l’Observatoire Méditerranéen de l’Energie (OME), une plateforme et un Think-Tank de référence, créée il y a 25 ans, faisant de l'énergie un instrument d'intégration régionale. En marge de cette assemblée, le PDG de Sonelgaz avait pris part hier à une conférence organisée par l’OME sur l’optimisation du marché énergétique méditerranéen et africain. Dans son allocution, le PDG de Sonelgaz a mis en avant les opportunités d’affaires dans le secteur de l’énergie en Algérie et a abordé la volonté du pays d’investir dans une dynamique de développement basée sur une transition effective d’une économie fortement basée sur les revenus des hydrocarbures et sur la dépense publique vers une économie diversifiée et créatrice de richesses. « Pour ce qui est de l’électricité, les investissements que nous avons déjà réalisés en centrales conventionnelles pour répondre à la demande et les perspectives d’avenir font que notre politique énergétique intègre désormais le développement des énergies renouvelables en vue de mieux préparer la transition énergétique et de s’affranchir progressivement, à moyen et long terme, des hydrocarbures » a déclaré le PDG de Sonelgaz. « Le tournant de la diversification, nous l’engageons dans la perspective du développement durable. Un important plan national de développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique est en cours d’exécution. Il vise à moyen terme la mise en service de près de 22 000 MW en énergie verte. Dans sa première phase, près de 400 MWc en solaire et éolien ont été déjà connectés au réseau national. Dans une seconde phase, il est prévu la réalisation de plusieurs centrales électriques solaires photovoltaïques qui sera augmentée par le programme d’hybridation de toutes les centrales diesel dont disposent le Groupe Sonelgaz et qui alimentent actuellement les réseaux isolés du grand sud de l’Algérie » a ajouté M. Boulakhras. Abordant le volet partenariat, le PDG de Sonelgaz a insisté sur l’ambition de Sonelgaz de consolider le partenariat énergétique méditerranéen et de s’intéresser à l’Afrique : « Il est temps qu’un partenariat méditerranéen fort puisse nous donner une ouverture vers des opportunités nouvelles d’investissement et d’affaires en Afrique où il y a encore beaucoup à faire, notamment en matière d’accès à l’énergie » a conclu le PDG.