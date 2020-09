Trois personnes ayant mené dimanche une attaque contre la Garde nationale (gendarmerie) en Tunisie ont été abattues lors d'un échange de tirs avec les forces de sécurité, a indiqué le porte-parole de la Garde nationale.A la suite de l'attaque, qui a fait un mort à Sousse (est), les forces de sécurité ont poursuivi les assaillants."Une patrouille de deux agents de la Garde nationale a été victime

d'une attaque au couteau à Sousse. L'un d'eux est tombé en martyr et l'autre, blessé, est hospitalisé", avait indiqué Houcem Eddine Jebabli.A la suite de cette attaque, les forces de sécurité ont poursuivi les assaillants qui avaient volé la voiture de la patrouille et s'étaient emparés des pistolets des victimes, selon la même source."Dans un échange de tirs, trois terroristes ont été tués", a précisé M. Jebabli.L'attaque et la poursuite des assaillants ont eu lieu à Akouda, dans la zone touristique El Kantaoui, a précisé la même source.

Selon cette dernière, la voiture et les armes ont été récupérées par les forces de l'ordre.