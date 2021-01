Selon un communiqué publié sur la page officielle Facebook du ministère, la rencontre qui a eu lieu, mardi, a été une occasion pour les représentants des étudiants de soulever une série de préoccupations liées essentiellement "à la levée des entraves empêchant leur participation à des concours de recrutement au niveau des entreprises du secteur des hydrocarbures à travers l'ensemble du territoire national".

A cette occasion, les représentants des étudiants ont préconisé de permettre aux titulaires de diplômes spécialisés dans les hydrocarbures de participer à tout concours de recrutement dans le secteur.

Le ministre de l'Energie a écouté attentivement les préoccupations des étudiants, leur assurant de "ses contacts avec les ministres du Travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, El Hachemi Djaaboub et de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Abdelbaki Benziane pour la tenue d'une réunion de coordination regroupant les trois ministères en vue de parvenir à un règlement définitif de ce dossier", précise le communiqué.