Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a affirmé, mercredi, qu'aucun changement n'était

intervenu sur le calendrier des vacances d'hiver pour l'année universitaire 2019-2020, fixés du 19 décembre 2019 au 04 janvier 2020 soir. Dans un communiqué rendu public, le ministère a porté à la connaissance des enseignants et étudiants que les vacances d'hiver pour l'année universitaire 2019-2020 s'étaleront du 19 décembre 2019 au 04 janvier 2020 soir, précisant que toutes les informations relayées sur les réseaux sociaux selon lesquelles le ministère aurait décidé d'avancer les dates de ces vacances "sont fausses et infondées". Toutes les activités pédagogiques et scientifiques "se poursuivront normalement", a précisé la même source.

Pour rappel, certains sites et pages sur les réseaux sociaux avaient diffusé des informations selon lesquelles la tutelle aurait décidé

d'avancer la date de vacances d'hiver pour les étudiants et enseignants de l'enseignement supérieur au 28 novembre en cours, en raison de la tenue de l'élection présidentielle du 12 décembre prochain.