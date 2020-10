Le constructeur américain de voitures électriques,Tesla a commencé à rappeler 48.442 véhicules en Chine, en raison de pièces défectueuses qui pourraient augmenter le risque d'accident.Ce rappel concerne certains véhicules importés Model S et Model X

fabriqués entre 2013 et 2018, précise l'Administration d'Etat de contrôle du marché dans un communiqué.

Le constructeur automobile a promis de remplacer gratuitement les pièces défectueuses, conseillant aux utilisateurs de conduire prudemment avant que leur voiture ne soit réparée.Le constructeur américain a construit l'an dernier à Shanghai (est de la Chine) satroisième usine, après celles de New York et du Nevada (Etats-Unis).Tesla vient d'annoncer cette semaine son intention d'exporter vers l'Europe des automobiles fabriquées sur ce site de production shanghaïen.Cette opération permettra de fournir le Vieux continent en attendant la mise en service de sa quatrième usine, qui doit voir le jour près de Berlin.