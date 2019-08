La production française d'automobiles devrait chuter de plus de 20% en 2020 en raison de plusieurs délocalisations, a rapporté mardi le quotidien français Les Echos. La délocalisation de certains modèles comme les Peugeot 208 et 2008 va entraîner une forte baisse de plus de 20% du nombre de véhicules produits en France, explique le journal en se basant sur les résultats du cabinet d'analyse IHS. En 2020, 1,7 million de véhicules devraient être produits en France, soit une chute de 22% par rapport aux 2,1 millions d'unités prévues pour 2019. Suite à cette forte baisse, la production devrait ensuite se stabiliser en 2021 à 2 millions d'unités. Selon la même source, la production était depuis six ans en constante augmentation : 1,74 million de véhicules ont été produits en 2013, 2 millions en 2016 et 2,28 millions en 2018 tandis que le record historique de production automobile était en 2004 avec 3,66 millions d'unités. D'après le quotidien français, 70% de la baisse de production attendue sera une conséquence de la délocalisation de la production de plusieurs types de véhicules, comme c'est le cas de la nouvelle Peugeot 2008 qui ne sera plus produite sur le site PSA de Mulhouse dans le Haut-Rhin (est), mais à Vigo en Espagne (nord-ouest). Autre délocalisation d'envergure, celle de la Peugeot 208 qui était en partie produite à Poissy, à l'ouest de Paris, et qui sera désormais fabriquée dans l'usine marocaine de Kénitra (nord-ouest), en partage avec la Slovénie. Le constructeur Renault prévoit également une délocalisation d'ampleur concernant la production de la Clio, dont une partie était jusqu'ici assurée par l'usine de Flins, dans l'ouest parisien, en partage avec l'usine turque de Bursa (nord-ouest).