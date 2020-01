Une interruption momentanée du trafic au niveau de l'entrée du tunnel de Chiffa (Blida) et El Hamdania (Médéa) sera enregistrée vendredi entre 10h et 12h dans les deux sens en raison de travaux au niveau de l'autoroute Blida-Berrouaghia, a annoncé l'Algérienne des autoroutes (ADA)."Compte tenu des travaux programmés par Sonelgaz relatifs au transfert de la ligne électrique de haute tension au-dessus de l'autoroute au niveau de l'entrée du tunnel raccordant Chiffa (Blida) à El Hamdania (Médéa), l'ADA

informe l'ensemble des usagers de l'autoroute Blida-Berrouaghia que le trafic sera momentanément interrompu, vendredi entre 10h et 12h, à l'entrée du tunnel dans les deux sens", a indiqué un communiqué de l'ADA.Concernant le sens allant de Chiffa (Blida) à Berrouaghia (Médéa), le trafic sera réorienté vers la RN 1 via l'échangeur de Sidi Madani, tandis que pour le sens allant de Berrouaghia (Médéa) à Chiffa (Blida), le trafic sera réorienté vers la RN 1, a précisé le communiqué.L'ADA mobilisera ses équipes de patrouilles et services techniques qui serontappuyés par les services de la gendarmerie nationale avec la mise en

place d'un dispositif de signalisation adéquat pour assurer la sécurité des usagers.Elle s'excuse auprès de ses aimables usagers pour la gêne causée par cette opération et recommande toute la vigilance et prudence.