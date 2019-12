La compagnie aérienne vietnamienne low-cost, Vietjet pourrait ne pas obtenir ses 200 avions de ligne Boeing 737 MAX l'année prochaine après que le constructeur américain a décidé de suspendre la production de l'avion.Les dirigeants de Boeing ont soumis cette option à l'assemblée générale des actionnaires tenue le 15 décembre à Chicago. En conséquence, le constructeur a demandé aux actionnaires de réduire ou d'arrêter complètement la production de ses 737 MAX en raison de l'énorme impact des deux crashs qui ont fait 346 morts.En effet, après la mort de 157 personnes lors du crash d'Ethiopian Airlines en février et de 189 autres lors d'un crash du Lion Air en Indonésie en octobre de l'année dernière, l'avion est soumis à une interdiction mondiale depuis mars.

En avril, Boeing a réduit un cinquième de la production à 42 jets par mois, ce qui a causé des milliards de dollars de pertes. Le constructeur américain souhaitait porter le nombre à 57 par mois l'année prochaine, cependant, en raison de la pression des tragédies et de la Federal Aviation Administration (FAA), l'arrêt de la production des 737 MAX était inévitable. En conséquence, Boeing perdra des milliards de dollars d'ici 2020.La FAA a indiqué vouloir sanctionner le constructeur aéronautique américain pour 3,9 millions de dollars pour ne pas avoir interrompu le montage de 130 Boeing 737. L'autorité a également déclaré que Boeing n'avait pas supervisé pleinement ses fournisseurs pour garantir le respect des normes de qualité.De plus, Boeing a présenté sa demande de licence d'exploitation de l'avion à la FAA tout en sachant très bien que les avions avaient échoué

aux tests de durabilité auparavant.La compagnie vietnamienne Vietjet envisage de retirer sa commande de 20 milliards de dollars pour les Boeing 737 MAX, a indiqué un responsable de la compagnie aérienne, ajoutant que Vietjet va décider de l’exploitation

commerciale de l’appareil après avoir reçu la conclusion officielle et les directives des autorités aéronautiques mondiales ainsi que de l’Autorité de l'aviation civile du Vietnam.