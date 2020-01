Le président iranien Hassan Rohani a appelé mercredi à un changement dans le mode de gouvernance de son pays, reconnaissant implicitement que la catastrophe de l'avion ukrainien à Téhéran avait provoqué une crise de confiance envers les autorités.Dans un pays où les valeurs fondamentales de la République islamique doivent s'imposer à tous, M. Rohani a lancé un appel à davantage de pluralisme et de transparence. Il a aussi érigé le peuple en "maître", au service duquel doivent se placer les autorités.

M. Rohani a tenu ces propos après l'émotion causée en Iran par la mort de 176 personnes majoritairement iraniennes et canadiennes dans la catastrophe du Boeing 737 de la compagnie Ukraine International Airlines (UIA), abattu il y a une semaine par les forces armées du pays.Le drame est survenu dans un environnement de tensions extrêmes entre la République islamique et les Etats-Unis.

L'animosité entre les deux pays va grandissant depuis que le président américain Donald Trump a dénoncé unilatéralement en 2018 l'accord international sur le nucléaire iranien (2015) --qui avait permis un retour de l'Iran dans la communauté des nations-- avant de rétablir des sanctions économiques contre Téhéran.Elle a atteint un nouveau pic avec l'élimination le 3 janvier à Bagdad, du général Qassem Soleimani, architecte de la stratégie iranienne au Moyen-Orient, tué par une frappe de drone américain.