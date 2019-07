Le taux de réussite à l'examen du baccalauréat, session juin 2019, dans les Ecoles des cadets de la nation de Blida, Oran et Sétif a atteint 99,46%, soit 548 lauréats, indique un communiqué du ministère de la Défense (MDN). «Suite à l'annonce des résultats des épreuves du Baccalauréat, pour la session juin 2019, 548 lauréats des Ecoles des Cadets de la Nation de Blida, Oran et Sétif ont enregistré d'excellents résultats avec un taux de réussite de (99.46%), où (117) cadets ont obtenu leur Baccalauréat avec mention «très bien», (235) ont eu la mention « bien », et (137) ont eu la mention « assez-bien », tandis que le reste des cadets a obtenu la mention "passable" ». Il est à noter que les Cadettes de la Nation ont participé pour la première fois dans la session du Baccalauréat pour l'année 2019, au nombre de (53) candidates et ont réalisé un taux de réussite de 100%.