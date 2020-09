L'examen du Baccalauréat, session septembre 2020, se poursuit pour la troisième journée consécutive, dans un optimisme affiché à la sortie des épreuves de sciences naturelles et de philosophie, a-t-on constaté sur les lieux. Les candidats qui se sont présentés aux centres de déroulement relevant de la direction de l'Education Alger-ouest se sont dit satisfaits des sujets proposés pour les épreuves programmées, selon les filières, en cette matinée de la troisième journée de l'examen national.A l'issue de l'épreuve des sciences naturelles, les élèves inscrits au lycée Abdelaziz Redouane à El Achour étaient rassurés quant aux sujets proposés au choix (géologie ou fonctions des cellules de l'homme), abordables et bien assimilés.Au lycée Colonel Amirouche à Staoueli, les candidats inscrits en langues étrangères, ont abordé dans leur majorité l'analyse du texte portant "introduction à la logique moderne", afin d'éviter de tomber dans tout éventuel piège méthodologique dans le traitement des deux premières questions.Les candidats libres (filière gestion-économie) rencontrés par l'APS devant le Lycée Colonel-Amirouche (Staouéli) au sortir de l'épreuve de gestion comptable et financière ne semblaient pas très sereins.La directrice de l'Education d'Alger-ouest, Sonia Gaïd, a fait état de

19.898 candidats répartis sur 58 centres, dont 15 candidats aux besoins spécifiques qui passent l'examen dans des conditions normales, sans le moindre incident, a-t-elle dit.La responsable a relevé l'absence de 1.500 candidats libres sur 6.000

inscrits, soit 29% contre un taux d'absentéisme de 0,25% chez les candidats scolarisés.Un protocole sanitaire de prévention contre la pandémie de Covid-19 a été mis en place dans tous les centres d'examen. Outre la désinfection de ces centres d'examen, des masques et du gel hydroalcoolique ont été mis à la disposition des candidats, les tables ont été agencées de manière à assurer la distanciation physique entre eux et les instructions relatives aux gestes barrières devant être strictement observés par les candidats ont été affichées à l'entrée de chaque centre.