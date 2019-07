Le taux de réussite à l'examen du baccalauréat (session 2019) a atteint 54,56%, a appris l'APS jeudi auprès du ministère de l'Education nationale. Un total de 674.831 candidats avaient passé l'examen du Baccalauréat en juin dernier, dont 411.431 scolarisés et 263.400 libres, selon les statistiques du ministère de l'Education nationale. Quelque 4226 candidats détenus avaient également subi les épreuves du baccalauréat répartis sur 43 établissements pénitentiaires agréés par le ministère de l'Education nationale en tant que centres d'examens, sous la supervision de l'Office national des examens et concours (ONEC). Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed, avait affirmé qu'aucune fuite de sujets n'avait été enregistrée cette année sur Internet durant cette session, saluant "l'effort et le travail colossal des différents organes de l'Etat". Le taux de réussite au baccalauréat de la session 2018 était de 55,88%. La filière des mathématiques était en tête avec un taux de réussite de 78,61%.