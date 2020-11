"La Facilité africaine de soutien juridique (ALSF) et le Centre africain des ressources naturelles tous deux membres du groupe de la BAD, accueilleront le 26 novembre, le lancement virtuel de la phase pilote du projet d’Atlas de la législation pétrolière africaine (APLA)’’, précise la même source dans un communiqué publié sur son site web.

La plateforme de l’APLA est un répertoire des codes pétroliers africains et des législations connexes qui vise cinq objectifs spécifiques.

Il s’agit d’aider les pays africains à maximiser les avantages des ressources pétrolières en promouvant la transparence, l’accessibilité et la comparaison des lois pétrolières africaines, faciliter l'élaboration, la révision et la mise en œuvre des lois pétrolières, fournir une base de données vivante qui catalysera la recherche et les débats politiques sur les questions juridiques et réglementaires et promouvoir le développement de l'expertise juridique locale sur les lois pétrolières africaines.

"En tant que précurseur du développement de la plate-forme APLA hébergeant les lois pétrolières, les réglementations et les législations associées de tous les pays du continent, une phase pilote a été développée couvrant quatre pays: le Congo, le Tchad, le Ghana et le Nigeria’’, a fait savoir la BAD.

Cette plateforme accessible via le lien https://www.a-pla.org/site/index, a été alimentée par des étudiants en droit de haut niveau réunis au sein de l’équipe de recherche juridique (LRT) .

Selon un communiqué conjoint de l’ALSF et de la BAD, la LRT a été sélectionnée dans une université africaine de premier plan qui propose un programme spécialisé en droit du pétrole.