Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) tiendra ses Assemblées annuelles de l'année 2020, en mode virtuel, du 25 au 27 août 2020, a indiqué dimanche un communiqué de l'institution. Les assemblées comprendront les réunions statutaires du Conseil des gouverneurs ainsi que l'élection d'un président, a précisé le communiqué publié sur le site électronique de la BAD. Selon le groupe, les pertes du continent africain en raison des répercussions du coronavirus sont estimées à 173 milliards de dollars de son produit intérieur brut (PIB) en 2020 et à 236 milliards de dollars pour 2021. Au cours de l'année en cours, la banque tiendra les 55e réunions du Conseil des gouverneurs de la BAD et la 46e réunion annuelle du Fonds africain de développement (FAD). Ces réunions, qui devaient se tenir dans la capitale ivoirienne, Abidjan au cours du mois de mai 2020, rassembleront des centaines de délégués, dont les ministres des finances et de la planification. Les gouverneurs de la BAD représentent 54 pays africains et 27 pays non régionaux.