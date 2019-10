Les prix de marchandises à l'exportation et à l'importation de l'Algérie ont baissé de -1,3% durant le premier semestre 2019, en comparaison avec la même période de l'année 2018, a-t-on appris dimanche auprès de l'Office national des statistiques (ONS). Le recul de l`Indice des valeurs unitaires (IVU) à l'exportation de marchandises (prix à l'exportation), s'explique, essentiellement, par une baisse de (-1,7%) des prix des hydrocarbures, et ce malgré une hausse de (+6,5%) des prix des produits exportés hors hydrocarbures (PHH) durant la même période. Mais cette amélioration des prix des exportations des PHH est insuffisante

pour influer sur le niveau général des prix des exportations, a précisé la même source. Cette évolution globale des prix à l'exportation de marchandises, dominée par les hydrocarbures (93,10% de la valeur globale des exportations algériennes), est due principalement à la baisse des cours internationaux des hydrocarbures, précise une publication de l'ONS sur les IVU du commerce

extérieur de marchandises. Les exportations des PHH ont représenté 6,90% de la valeur globale des exportations durant le 1er semestre de l'année en cours, rappelle-t-on. Après des hausses appréciables des prix à l'exportation des hydrocarbures avec +33,7% et 6,6% des PHH en 2018, les prix à l'exportations renouent avec la baisse.