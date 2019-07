Le groupe des gouverneurs africains (Caucus Africain), auprès de la Banque mondiale et du FMI, tiendra une réunion à Accra (Ghana), du 31 juillet au 2 août, avec la participation du ministre des Finances, Mohamed Loukal, a indiqué mardi ministère dans un communiqué.Le Caucus africain se réunit généralement une fois par an, en vue d'examiner les questions stratégiques et opérationnelles d’intérêt commun, ainsi que de coordonner et harmoniser les positions et les actions des gouverneurs africains auprès des institutions de Bretton Woods, lors des assemblées annuelles de ces institutions, explique la même source. La réunion 2019 de ce groupe portera sur le thème "L'Afrique au-delà de l'aide: renforcer les capacités institutionnelles et les financements innovants pour une croissance durable".