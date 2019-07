La réception du projet du barrage de Souk Tleta dans situé sur Oued Bougdoura, dans la commune de Tadmait, à 17 km à l’ouest de Tizi-Ouzou prévu pour 2020 sera repoussé à 2021, en raison des contraintes techniques a annoncé, lundi, le wali, Mahmoud Djamaa. Le chef de l’exécutif local qui a effectué une visite d’inspection et de travail sur le site du barrage, a été informée sur place que le taux d’avancement global des travaux est de 63%. La date d’achèvement prévue pour le 1er semestre 2020 ne pourrait être honorée en raison de ces contraintes techniques, ont expliqué au wali, les représentants de l’Agence nationale des barrages et des transferts (ANBT) et de l’entreprise réalisatrice à savoir le groupement turque NUROL/OZALTIN. Parmi ces contraintes techniques le représentant de l’ANBT a cité le manque de matériaux alluvionnaires pour remblais de Barrage. "Les services des mines de la wilaya de Tizi-Ouzou ont émis un avis défavorable pour l’exploitation de la carrière de Assi Youcef, située à l’intérieur du Parc National du Djurdjura", a-t-il expliqué. Pour contourner cette contrainte une nouvelle conception du corps du Barrage principal est établie et consiste à remplacer les matériaux alluvionnaires sus mentionnés, partiellement par les enrochements et les grés’’. La mise en eau du barrage est conditionnée par la réalisation de la déviation définitive des routes RN25 et CW128. L’ANBT a été chargée de la réalisation de la déviation définitive par le premier ministre, a-t-on appris sur place. Le tracé de cette déviation est d’une longueur totale de 2 960 m.