Quatre (04) personnes sont mortes et une autre a été blessée, dans un accident de la circulation survenu vendredi soir dans la commune de Lazro wilaya de Batna, selon le chargé de la communication de la Protection civile locale le sous-lieutenant Hassan Yahia Echerif. Le responsable a indiqué que 4 personnes, deux femmes et deux hommes, âgées entre 24 et 51, sont mortes et qu'une femme âgée de 24 ans a été grièvement blessée dans une collision frontale entre une voiture touristique et un camion dans la commune de Lazro, le conducteur du véhicule figure parmi les victimes. Les dépouilles des défunts ont été transférés à la morgue du CHU de Batna et la blessée au service d'urgence médicale, selon la même source. Les agents des unités de la protection civile de Sariana, Ain Jasser et de Jerma se sont dépêchées sur les lieux pour apporter l’assistance nécessaire, a-t-il précisé, ajoutant que les autorités compétentes ont ouvert une enquête pour déterminer les tenants et aboutissants de cet accident.