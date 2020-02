L’ouverture mardi du 4e salon national du livre à la salle "Ashar" de Batna s’est caractérisée par une forte affluence du public.Initié par la Direction locale de la culture en coordination avec une maison d’édition privée, l’association culturelle "El Chourouk" et l’annexe de wilaya de l’Union des écrivains algériens, ce salon a connu, dès son ouverture, un fort engouement chez les universitaires et lycéens notamment.L'édition 2020 du salon national du livre qui a pour slogan "une société qui lit une société qui bâtit" se démarque par un large éventail de genres proposés, de la littérature à la technologie en passant par la science et le livre jeunesse.