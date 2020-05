Le plus célèbre des guides touristiques des balcons de Ghoufi dans la commune de Ghessira (Batna), Mohamed Benmadouar est décédé dans la nuit de jeudi à l’hôpital d’Arris, à l’âge de 65 ans suite à une crise cardiaque, a appris l’APS, vendredi auprès de sa famille.

Surnommé Harouda, Benmadouar était considéré comme la mémoire vivante du site Ghoufi et ses balcons, Aït Mimoune, Aït Mansour, Aït Yahia et Aït Slimane et leur architecture typiquement berbère.

Né le 14 août 1955 à Thachantourt à Adar N’tasilt , à Kef Laârous dans la commune de Ghessira, Benmadouar que les professionnels du tourisme appellent "l’encyclopédie de Ghessira" a consacré sa vie à faire connaître aux visiteurs nationaux et étrangers le site de Ghoufi, son histoire et sa particularité.

Le défunt a également créé une association locale culturelle et touristique à travers laquelle il a œuvré à promouvoir le tourisme à Ghoufi, encourageant les artisans locaux à relancer les métiers artisanaux, la poterie et le tissage des tapis notamment.

Beaucoup d’internautes de Ghessira et T’kout ont salué sur les réseaux sociaux, à l’annonce de la mort de Benmedouar, l’enfant de la région, le guide de Ghoufi et le passionné de l’histoire des Aurès.

Le défunt était également le guide de l’APS, pendant de nombreuses années en l'accompagnant dans ses enquêtes sur terrain pour découvrir la région de Ghassira, les balcons de Ghoufi et les petits villages des alentours jusqu’à Kef Laârous.Le défunt sera inhumé à son village natal à Kef Laârous à Ghessira.