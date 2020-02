Une quantité de 1.022 comprimés psychotropes et une somme de 7,5 millions DA constituant les revenus de vente de ces produits prohibés ont été saisis dans la commune d’Oued Chaâba, dans la wilaya de Batna, a-t-on appris lundi de la cellule de communication et d’information de la sûreté de wilaya.Agissant sur la base de renseignements faisant état de l’existence de deux (2) individus âgés de 28 et 48 ans qui s’adonnaient au trafic des psychotropes, les éléments de la brigade de recherche et d’intervention (BRI) dépendants de ce corps de sécurité, sont intervenus aux quartiers 150 logements et 600 logements au pôle urbain Hamla 3 et ont arrêtés les suspects.Munis d’une autorisation de perquisition dans les maisons des deux mis en cause, les éléments de la BRI sont parvenus à la saisie de la marchandise prohibée et une somme d’argent, selon la même source, qui a précisé que les deux individus seront présentés devant le parquet local, une fois les procédures d’enquête achevées.