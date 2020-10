L'ancien agent de l'international polonais Robert Lewandowski, en conflit avec lui, a été interpellé mardi par la police polonaise pour avoir proféré des menaces contre le buteur vedette du Bayern Munich, a indiqué le parquet régional de Varsovie.L'enquête porte sur des menaces contre "un footballeur hors pair, ancien client et associé du suspect" afin de l'obliger à verser 20 millions d'euros à Cezary K. (la loi polonaise interdit de donner le nom de l'accusé, ndlr), a indiqué Marcin Sados, porte-parole du parquet, cité par l'agence PAP.Selon la presse, Robert Lewandowski qui a le statut de partie lésée dans cette affaire, a déposé plainte contre son ancien agent début octobre. La police a perquisitionné le domicile de l'ancien agent.Robert Lewandowski et Cezary K. sont en conflit, ce dernier réclamant 39 millions de zlotys (8,52 M EUR), représentant des parts d'une société commune créée en 2014 et destinée à gérer les futurs contrats du footballeur. La société a été démantelée depuis.L'ex-agent du footballeur, champion d'Europe en titre avec le Bayern, aurait déposé une plainte en justice contre Lewandowski dans cette affaire.