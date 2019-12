La mise à jour des dossiers des retraités ainsi que la vulgarisation des différentes prestations de la Caisse nationale de retraite (CNR) sont le thème d’une caravane d’information qui sillonne actuellement la wilaya de Bechar et concerne les retraités et ayants

droits, a-t-on appris mardi du responsable de la Caisse à Bechar.L’opération qui cible les grandes agglomérations de la wilaya, à savoir Bechar, Kerzaz, Béni-Abbes, Abadla, Kenadza, Taghit et Igli, permet, en plus de la mise à jour des dossiers des retraités, la collecte d’informations liées au retraité et aux ayants droits et à tout changement de situation, en fonction de la prestation reçue par les retraités, a précisé à l’APS Abdelhamid Hadjadj .Cette caravane de sensibilisation, animée par des cadres locaux de la CNR, permet aussi de sensibiliser les ayants droit sur les risques pénaux encourus en cas de non déclaration des retraités décédés par leur famille, et surtout en cas de mariage des ayants droits, afin d’éviter le blocage de la pension de retraite et les poursuites judiciaires en cas de fraude, a-t-il expliqué."Heureusement dans notre région on a pas eu affaire à des cas de fausses déclarations des ayants droits à la pension retraite", signale M.Hadjadj.L’Agence de la CNR de Bechar, qui est présente dans la région à travers ses structures à Béni-Abbes, Kenadza, Kerzaz, Béni-Ounif et Abadla, gère les dossiers de 33.000 retraités, tous secteurs confondus, et compte généraliser les technologies de l’information et de la communication, dont la téléphonie mobile, pour faciliter, d’une part, la gestion de grandes quantités d’information et la communication avec les assurés sociaux, et, d’autre part, entre les organismes, dans le cadre de la mise en œuvre de l’entraide administrative, a-t-il ajouté.