Ce projet d’un coût de 80 millions de DA, inscrit au titre des programmes et opérations de développement des zones d’ombre, vient réponse aux préoccupations et doléances des habitants de cette localité à vocation agro-pastorale, a-t-on signalé.

Outre ce projet énergétique, il est prévu la réalisation et l’équipement d’une salle de soins dans cette localité avec un cout de 8 millions DA, en plus d’une école primaire d’un cout de 20 millions de DA, a-t-on fait savoir.

Un programme de réalisation de 70 habitations rurales est également prévu pour les habitants dans le besoin d’un logement décent dans cette zone d’ombre, accompagnée d’une aide financière de 70 millions DA au profit des bénéficiaires, a ajouté la même source.

Pour la zone d’ombre de Faraât Sidi-Moumen (100 km au nord de Bechar), un projet de raccordement au réseau électrique local a été retenu pour les habitations non dotées de cette énergie avec un coût de réalisation de 80 millions DA, en plus d’une opération portant sur la rénovation de la route reliant cette localité au reste de la wilaya sur un linéaire de 27 km et dont le cout est de 200 millions DA, a-t-on relevé.