Un sexagénaire a tenté de se suicider en s'immolant par le feu dimanche devant le siège de la wilaya de Bechar, pour revendiquer un logement, a-t-on appris auprès de la Protection civile. ''L'homme, un père de famille, qui a essayé de s'immoler à l'aide de l'essence, a été évacué par des agents de la protection civile vers les urgences médico-chirurgicales de l'hôpital Tourabi Boudjemaa", a précisé à l'APS le capitaine Boufeldja Kadouri. Selon une source médicale, l'homme présente des brûlures de 3ème degré dans différentes parties de son corps et est soumis actuellement à des soins intensifs dans la même structure hospitalière. Depuis l'affichage des listes de bénéficiaires des 770 logements publics locatifs, début octobre courant, des centaines de citoyens de la commune de Bechar organisent un sit-in devant le siège de la wilaya et de la daira, en signe de protestation contre cette liste, a-t-on constaté. Les protestataires revendiquent, selon des déclarations à l'APS, la révision de cette liste et l'enquête sur certains bénéficiaires qui, selon eux, "ne répondent pas" aux critères d'éligibilité à ce genre de logements sociaux. Malgré la mise en place au siège de la wilaya de cinq cellules de cinq agents chacune pour la réception des recours de postulants dont la demande n'a pas été satisfaite, les citoyens continuent de protester, certaines familles passant même la nuit devant le siège de la wilaya pour réclamer un logement, a-t-on constaté.