Le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah, adésigné le Premier ministre, Noureddine Bedoui, pour le représenter à la 12ème session extraordinaire du sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine (UA), prévue dimanche à Niamey (Niger), indique samedi la présidence de la République dans un communiqué. Cette session sera consacrée au lancement de la phase opérationnelle de la Zone de libre échange continentale africaine (ZLECAF) et constituera la commémoration du premier anniversaire de la signature de l'accord mettant en place cette Zone, signé à Kigali (Rwanda), lors du 11ème sommet extraordinaire de l'UA. Le Premier ministre sera accompagné du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, et du ministre du Commerce, Said Djellab