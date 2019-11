Le ministre de l'Education nationale, Abdelkader Belaabed, prendra part aux travaux de la 40ème session de la Conférence générale de l'UNESCO du 12 au 16 novembre à Paris qui se tiendra sous le thème "l'inclusion dans l'enseignement supérieur et son rôle central dans la réalisation du programme de développement durable", a indiqué dimanche un communiqué du ministère. Le ministre de l'Education, en sa qualité de président de la Commission nationale de l'éducation, de la science et de la culture (CNESC), conduira la délégation intersectorielle qui se rendra à Paris pour participer du 12 au 16 novembre aux travaux de la 40ème session de la Conférence générale de l'UNESCO prévue du 12 au 27 novembre, a ajouté la même source. La Conférence générale se compose des représentants de 193 Etats membres de l'Organisation qui se réunit tous les deux ans avec la participation des

Etats membres, des Membres associés, des Etats non membres (observateurs), des organisations intergouvernementales et non gouvernementales ainsi que des fondations, a-t-précisé. La Conférence détermine, lors de cette session, l'orientation et la ligne

de conduite de l'Organisation, le programme et le budget pour les deux années suivantes. Celle-ci entend être, en outre, un laboratoire mondial d'idées en faveur de nouvelles approches multilatérales relatives aux questions actuelles les plus pressantes, de l'enseignement supérieur à l'intelligence artificielle. Ainsi, plus d'une centaine de ministres de l'enseignement supérieur sont

attendus dans le cadre d'une réunion ministérielle sur l'inclusion et la mobilité, alors que l'UNESCO s'apprête à adopter une nouvelle convention mondiale sur la reconnaissance des qualifications de l'enseignement supérieur afin de promouvoir la qualité, l'inclusion et l'égalité d'accès.