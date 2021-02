Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, a indiqué mardi à Alger que les efforts des pouvoirs publics pour améliorer le rendement dans le service public et simplifier les procédures administratives au profit des citoyens ne sauraient donner leurs fruits sans une ressource humaine compétente et pourvue du sens de la responsabilité, d'où la nécessité, a-t-il dit, de chartes définissant les devoirs et responsabilités de l'administration et de ses personnels envers les usagers.

Lors d'une Journée d'étude sur l'éthique dans le service public, organisée par le Conseil national économique, social et environnemental (CNESE), le ministre a précisé que les réformes initiées par les pouvoirs publics à travers la simplification des procédures administratives et la réunion des conditions matérielles nécessaire aux services publics "requièrent d'investir davantage dans la ressource humaine par la sélection de compétences capables de contribuer à l'amélioration des prestations et de mettre un terme aux entraves bureaucratiques".

Il importe, dans ce cadre, d'évaluer l'apport de l'éthique professionnelle dans l'amélioration du rendement des personnels des services publics au profit des usagers, a ajouté M.Beldjoud.

Une éthique professionnelle qui impose d'être à l'écoute des doléances et des besoins des citoyens, a-t-il dit, insistant sur le nécessaire développement des moyens d'information en direction des usagers, notamment sur les supports technologiques modernes.

Pour concrétiser cette démarche à grande échelle, le ministre a appelé à la mise en place de chartes éthiques définissant les devoirs et responsabilités de l'administration et de ses personnels envers les usagers, à la consécration du principe de la reddition de comptes, à l'évaluation du rendement dans les services publics, au renforcement du contrôle et à l'introduction d'incitations.