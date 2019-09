Le président du comité politique de l'Instance nationale de dialogue et de médiation (INDM), Ammar Belhimer a estimé, dimanche à Alger, qu'avec des candidatures "crédibles, fortes et charismatiques", le peuple votera "en masse" au prochain scrutin présidentiel. Intervenant au forum du quotidien El Moudjahid, M. Belhimer a relevé qu'avec des candidatures "crédibles, fortes et charismatiques", le peuple votera "en masse" à la prochaine élection présidentielle "à la condition d'assurer un scrutin propre et transparent". Pour lui, le corps électoral va "être convoqué, le gouvernement j'espère va partir et les candidatures seront recueillies", ajoutant que les choses évoluent dans "dans la difficulté, mais évoluent positivement". Interrogé sur la composition de l'Autorité nationale indépendante des élections, M. Belhimer a indiqué qu'il était évident que l'autorité sera le reflet de la qualité d'encadrement des associations socio-professionnelles qui seront sollicitées, soutenant que l'Algérie n'avait pas de "problème politique réel" mais plutôt un "problème de leadership". L'ancien ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Mohamed Charfi a été plébiscité, dimanche à Alger, président de lÆAutorité nationale indépendante des élections par les membres de cette instance. Le Parlement avait adopté, en ses deux chambres vendredi matin, deux textes de lois organiques relatifs à l'Autorité nationale indépendante en charge des élections et au régime électoral. Le chef de l'Etat, M. Abdelkader Bensalah a procédé, samedi, à la signature de ces deux lois organiques. La loi organique relative à cette autorité prévoit le transfert de "toutes les prérogatives des autorités publiques, voire administratives en matière électorale, à l'Autorité indépendante des élections".