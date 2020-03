La nécessité de renforcer la coopération de le domaine de l'information, notamment en matière de formation a été mardi au

centre des discussions qu'a eues le ministre de la Communication, Porte-parole du Gouvernement, Ammar Belhimer avec l'ambassadeur de la République populaire de Chine à Alger, Li Lianhe, selon un communiqué du ministère. Lors de cette rencontre qui a été l'occasion pour "examiner les voies et moyens à même de renforcer les relations algéro-chinoises", les deux parties ont souligné "l'excellence des relations" unissant l'Algérie et la Chine, relevant, à ce propos, la nécessité de renforcer la coopération en matière d'information, notamment en ce qui concerne la formation, a précisé le communiqué. Par ailleurs, MM. Belhimer et Lianhe ont évoqué "les domaines de la coopération fructueuse entre les deux pays ainsi que l'élargissement des perspectives de coopération et de partenariat à l'avenir pour englober tous les domaines vitaux, d'autant que la Chine est un partenaire stratégique et important pour l'Algérie", a conclu la même source.