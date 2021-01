Dans un message de voeux aux travailleurs et fonctionnaires du ministère et du secteur à l'occasion de la nouvelle année 2021, M. Belhimer "a valorisé les efforts déployés par le secteur en 2020, notamment face aux contraintes imposées aux mode, rythme et relations de travail et de vie, par la pandémie du nouveau Coronavirus, priant le Tout Puissant de lever cette pandémie et de prémunir l'Algérie, et de venir en aide à tout un chacun pour l'accomplissement de ses missions pleinement".