Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi a annoncé, dimanche à Alger, la création au ministère, le projet de création d'une instance nationale de la recherche scientifique et des activités culturelles "qui sera chargée de l'élaboration d'une stratégie nationale et de la mise en place de visions prospectives et de méthodes pour la promotion de la culture musulmane". Intervenant lors d'une rencontre organisée sur "les centres culturels islamiques", le ministre a appelé à l'exploitation des espaces, y compris les centres culturels islamiques "pour attirer les différentes catégories de jeunes pour relever les défis et contrer les sectes et associations religieuses qui tentent de fourvoyer les jeunes en les orientant contre l'intérêt national", mettant l'accent sur "le rôle pionnier" des centres culturelles islamiques "dans la formation des jeunes, leur orientation et leur sensibilisation", en ce sens qu'ils constituent des espaces servant à présenter "les différentes activités culturels, contrairement aux mosquées qui requièrent de la discipline et une attitude purement religieuse". L'occasion était pour le ministre de souligner l'importance de la lecture "qui libère des idées négatives destructrices", affirmant que la Nation musulmane "a besoin aujourd'hui de la lecture et de l'enseignement", ajoutant que la religion musulmane a accordé un intérêt particulier au savoir et à l'éducation. Par ailleurs, le ministre a rejeté catégoriquement l'existence d'une instruction relative à l'élection présidentielle du 12 décembre, ajoutant avoir toujours prôné un discours unificateur. Concernant le sujet de la Omra et le paiement électronique des agences de tourisme et la mesure saoudienne exceptionnelle pour l'Algérie, le ministre a précisé que son département avait adressé plusieurs correspondances aux parties concernées, affirmant que "des solutions seront trouvées dans les plus brefs délais".