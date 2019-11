Le président du mouvement El-Bina, et candidat à l'élection présidentielle du 12 décembre prochain, Abdelkader Bengrina, a

présenté, mardi soir depuis Tindouf, les grandes lignes de son programme électoral. Ce programme "s'appuie essentiellement sur le principe de consultation des Algériens sur les voies de sortie de crise, la récupération des fonds volés, la concrétisation de la sécurité alimentaire et territoriale de l'Algérie, tout en redonnant au peuple algérien l'espoir d'une vie décente dans la sécurité et la stabilité", a affirmé M.Bengrina lors d'un meeting à la salle de cinéma "Aissa Messaoudi". "Il conforte aussi la prise en charge des exigences du mouvement populaire Hirak du 22 février", a-t-il soutenu devant les cadres, notables et la société civile de Tindouf, avant d'exprimer "le rejet ferme de toute atteinte à l'intégrité territoriale de l'Algérie. Une intégrité territoriale que défend, au côté du peuple algérien, l'Armée nationale populaire, héritière de l'Armée de libération nationale, déployée aux frontières". Abdelkader Bengrina promet, s'il est élu Président, d'"améliorer les conditions de vie du citoyen algérien, d'assurer l'équilibre régional à travers une répartition juste des programmes de développement tels que l'Habitat et l'Education, de relever les salaires, en plus d'accorder

davantage d'intérêt à la femme allaitante et de mobiliser les moyens nécessaires pour un environnement sain en Algérie".

"L'ouverture d'un dialogue n'excluant personne, afin d'éviter les tensions sociétales et se mettre à l'abri des menaces extérieures", a été également préconisée par le candidat Bengrina qui appelle, par ailleurs, tous les algériens à "se mobiliser autour de la quête de solutions possibles aux différentes crises secouant le pays, sous la bannière d'une Algérie unie". M.Bengrina a appelé, en outre, à une forte participation au prochain rendez-vous électoral pour préserver l'Algérie, tout en disant "respecter le choix de ceux qui ont opté pour la non participation". Il a aussi, saisi l'opportunité, pour lancer un appel à la communauté internationale pour la recherche d'un règlement urgent de la question sahraouie qui assure au peuple sahraoui son droit à l'autodétermination et à l'indépendance, conformément aux résolutions de la légalité internationale.