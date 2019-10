Près d'une fille sur dix est mariée avant l'âge de 15 ans et plus de trois sur dix avant 18 ans au Bénin, a déploré la ministre béninoise des Affaires sociales et de la Micro-finance, Véronique Tognifidé Méwanou. Dans un message radiodiffusé à l'occasion de la Journée internationale de la fille, Tognifidé Méwanou, citée lundi par des médias, a estimé que ces mariages "forcés ou précoces" avaient un impact conséquent sur l'accès à l'éducation. "Au primaire, une quasi-parité existe entre les garçons et les filles. Puis un écart se creuse au fil de la scolarité : sur 100.000 habitants, 1.700 garçons font aujourd'hui des études supérieures contre seulement 630 filles", a regretté la ministre. Outre cet écart dans le domaine de l'éducation, a-t-elle fait observer, on constate dans celui de l'emploi que les filles sont nombreuses dans le travail indépendant (86,4%) avec 92,7% des activités féminines relevant du secteur informel. "En conséquence, les filles font face à des défis spécifiques en ce qui concerne leur évolution socio-économique en raison de leur sexe", a remarqué Mme Méwanou. Elle a estimé que le thème de cette 8e édition de la Journée internationale de la fille, consacré à l'instruction et à la qualification professionnelle, devait pousser les Béninois à évaluer leurs traditions pour les arrimer au développement du pays et à mettre en place des dispositifs efficaces susceptibles d'améliorer les conditions d'accès des filles à des opportunités de développement.