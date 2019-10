Le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah, a regagné samedi Alger après avoir participé au 1er sommet Russie-Afrique qui s'est tenu les 23 et 24 octobre derniers à Sotchi (Fédération de Russie) et au 18ème sommet des pays membres du Mouvement des Non-alignés qui s'est déroulé à Bakou en Azerbaïdjan les 25 et 26 octobre en cours. A Sotchi, M. Bensalah a souligné, dans un discours prononcé lors de ce sommet, la nécessité de conférer "davantage d'efficacité" à l'activité des pays africains dans le processus de prise de décisions au niveau mondial, notamment à travers la réforme du Conseil de sécurité des Nations-unies et une plus large participation des pays africains au sein de cette instance onusienne. Il a indiqué que ce premier sommet Russie-Afrique constituait "un point de départ" vers une nouvelle étape qualitative dans les relations bilatérales, tout en affirmant que "l'Afrique s'ouvre à tous ses partenaires étrangers, à travers la création de forums de concertation bilatéraux ou multilatéraux dans les différents domaines". Le sommet a été couronné par une déclaration finale dans laquelle la Russie et les pays africains ont décidé de créer un mécanisme de partenariat par dialogue afin de coordonner le développement des relations russo-africaines sur plusieurs axes.