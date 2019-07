Une ligne aérienne « charter » saisonnière devant relier les villes d’Oran (Algérie) et Charm El-Cheikh (Egypte) sera ouverte à l’occasion de la saison estivale, a-t-on appris mardi du directeur régional d’Air Algérie, Kara Terki. Cette ligne aérienne entrera en activité en août prochain avec une moyenne de deux vols aller et retour en réponse à une demande faite par une agence touristique, a indiqué Kara Terki dans une déclaration, ajoutant que ces vols, qui seront effectués les 19 et 31 août prochains (aller et retour) connaissent déjà une forte demande de la part des voyageurs. Le même responsable a ajouté qu’il y a une possibilité d’ouverture d’une autre ligne saisonnière « charter » devant relier Oran à Antalya (Turquie) en raison des demandes formulées par les agences touristiques, soulignant qu’Air Algérie a renforcé ses vols dans le cadre de la saison estivale à partir de l’aéroport d’Oran vers les aéroports français et espagnols, suite aux demandes, de plus en plus nombreuses, de la communauté nationale établie à l’étranger.