Suite aux chutes de pluies enregistrées durant les dernières 24 heures, notamment à travers plusieurs wilayas du pays , les unités de la protection civile ont effectué plusieurs interventions de sauvetage de personnes coincées et le dégagement de véhicules , épuisements et pompages des eaux pluviales a travers Les routes nationales et wilayas , aussi dans les habitations et édifices publics et privés suite aux débordements des oueds et la montée du niveau des eaux , notamment a travers les wilayas de Mila , Tébessa , Khenchela , Oum el Bouaghi , Skikda , Batna , Alger, Batna, Oum El Bouaghi, Tissemsilt, Djelfa et M’Sila,

Wilaya de Mila : commune et daïra d’Ain El Baydha Ahrich un enfant est décédé âgé de 08 ans âpres son admission aux urgences de l’hôpital de Ferdjioua , victime a été emporté par les eaux de oued au lieu dit Mechtat Tassouit.

Wilaya d’ Oum el Bouaghi sauvetage par la protection civile de 03 personnes étaient abord d’un camion encerclées par les eaux pluviales au niveau du tunnel a l’entrée de la commune.

Wilaya d’Alger nos secours sont intervenues suite a l’effondrement d’un mur extérieur d’une longueur de 02M appartenant a l’ambassade de France ayant causé la fermeture de la route au lieu dit el Arbi Aligue commune et daïra de Hydra , aussi 02 véhicules coincés par les eaux ont été dégagés au lieu dit place des fusillés Ruisseau , a noter plusieurs stagnations des eaux pluviales ont été signalées au niveau de points et accès de la capitale , en particulier les commues de Cheraga , Bir Mourad Rais , Sidi M’hamed , Hussein Dey ,Alger centre , Ain Naadja , Bouzareah , Béni Messous , Belouizdad et Gue de Constantine suite a la montée du niveau des eaux sans faire de dégâts humains .

A souligner, l’effondrement partiel d’un plancher au niveau de 02 appartements a la rue Hassiba Ben Bouali commune Sidi M’hamed .Affaissement de terrain d’un diamètre de 10m et une profondeur de 08 m commune de Mohamed Belouizdad .Glissement de terrain enregistré au niveau de la rue rochai Boualem commune de Mohamed Belouizdad . Sans faire de victimes.

Wilaya de Khenchela nos secours ont effectué plusieurs opérations d’épuisements des eaux pluviales a l’intérieur de 40 habitations et 04 locaux commerciaux aussi le dégagement de 08 véhicules coincés par les eaux pluviales sans enregistrer de victimes.

Wilaya de Skikda stagnation des eaux pluviales à travers plusieurs quartiers sans enregistrer de dégâts.

Wilaya de Tébessa épuisements des eaux pluviales dans 18 habitations sans enregistrer de dégâts humains et matériels.

Wilaya de Batna épuisements des eaux pluviales au niveau des communes de la wilaya sans enregistrer de dégâts humains ou matériels.

Wilaya de Boumerdés stagnation des eaux pluviales au niveau des cites 800 logements et 1200 logements commune de Boumerdés opérations d’épuisements effectuées par nos moyens d’intervention.

Commune de Khemis khechna chute d’un arbre sur le toit d’une maison a la cite 17 juin sans faire de victimes.