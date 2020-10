Dans la lignée de toutes les marques du groupe FADERCO, Bimbies s’implique dans la vie des familles algériennes et s’engage cette année à faire de la rentrée scolaire un véritable, moment de partage. Au vue de la situation sanitaire que vit le pays et le retour progressif des élèves sur les bancs d’écoles, Bimbies en partenariat avec l’association SOS Village d’enfants, entreprend une

action de solidarité envers les familles les plus modestes, et leur apporte un soutien en prévision de la prochaine rentrée scolaire.

Dans le cadre de ce partenariat avec l’association SOS Village d’enfants, Bimbiesaccompagne 10 associations humanitaires basées dans différentes wilayas du pays qui nousserviront de relais, et veilleront au bon fonctionnement de l’opération dans les délais

impartis dans les wilayas d’Adrar, Biskra, Ouargla, Tipaza, Alger et Sétif.Le partenariat avec SOS Village d’enfants s’est construit pour soutenir d’autres associationshumanitaires réparties dans différentes wilayas du pays, cela se concrétise à travers l’accompagneront de 10 associations locales qui veilleront au bon fonctionnement del’opération dans les délais impartis dans les wilayas d’Adrar, Biskra, Ouargla, Tipaza, Alger et Sétif. L’action Bimbies consiste en la mise à disposition de plus de 3 300 kits scolaires (cartables et affaires scolaires pour les niveaux primaire et secondaire). A travers cette campagne, Bimbies entend renforcer le lien de bienfaisance caractéristique des Algériens et inciter d’autres acteurs économiques à faire de même et prendre le relais dans l’optique d’amoindrir l’impact d’une crise qui a marqué les citoyens, notamment les plus nécessiteux d’entre eux, et affermir l’empreinte sociétale des entreprises algériennes.