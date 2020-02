Une équipe de médecins spécialistes du centre hospitalo-universitaire (CHU) de Mustapha Pacha (Alger) a entamé mardi une opération d’examens spéciaux sur les maladies endocriniennes et du diabète dans plusieurs localités enclavées de la wilaya de Biskra, a-t-on appris du directeur local de la santé et de la population (DSP).Inscrite dans le cadre du programme de jumelage entre les établissements hospitaliers, cette initiative, menée par un staff médical composé de spécialistes du service de diabétologie-endocrinologie du CHU Mustapha Pacha avec l’appui des médecins de l’hôpital Achour Ziane d’Ouled Djellal (Biskra) permettra d’assurer des examens médicaux au profit des patients issus de familles nécessiteuses et de groupements d’habitats enclavés, a

indiqué M. Mohamed Laieb.Le staff de cette caravane médicale, qui poursuivra ses activités jusqu’au jeudi prochain, dispensera les soins nécessaires et présentera aux patients des conseils se rapportant à l’importance de suivre un régime alimentaire spécial ainsi que les examens périodiques en vue d’éviter les complications dangereuses de cette pathologie, a fait savoir M. Laieb.Selon le programme de cette action de solidarité, la première journée sera consacrée aux patients des localités enclavées d’Ouled Djellal et de Ras El Miaad, tandis que la deuxième journée sera réservée aux zones rurales de la commune de Sidi Khaled, a souligné la même source, précisant que la troisième journée ciblera les localités de la commune de Doucen.A signaler que cette initiative, qui contribuera à éviter le déplacement des patients aux centres spécialisés, a été organisée par la Direction de l’administration locale (DAL) et les services de la DSP.