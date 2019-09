La police bissau-guinéenne a annoncé lundi la saisie de plus de 1,8 tonne de cocaïne en provenance de Colombie, la "plus grosse" prise de l'histoire de ce pays d'Afrique de l'Ouest considéré comme une zone de transit entre l'Amérique latine et l'Europe. Huit suspects, trois Colombiens, quatre Bissau-guinéens et un Malien, ont été arrêtés à la suite de cette saisie qui s'est opérée en deux temps dans deux localités proches de la côte nord du pays, à quelque 120 km de la capitale Bissau, a indiqué à le directeur-adjoint de la police judiciaire, Domingos Correia. La drogue, dissimulée dans des sacs de farine, a été débarquée dans le port de Caio. Une partie de la cargaison a ensuite été transportée par la route à Canchungo, à une trentaine de kilomètres de là, selon la même source.