Les agressions verbales ou physiques répétées sur les professionnels de la santé dans les hôpitaux de Blida ont pris de l'ampleur ces dernières années et la qualité de la couverture sécuritaire est désignée comme principale cause de cette situation, ont relevé à l'APS

divers intervenants locaux dans le secteur. Selon des professionnels de la santé exerçant dans des établissements sanitaires de la wilaya, des mesures "urgentes" doivent être prises pour dissiper les "inquiétudes, craintes et angoisses" chez eux, et, partant, leur permettre d'accomplir leur mission dans la sérénité. "Nous vivons quotidiennement dans la pression et l'inquiétude, de jour comme de nuit durant les permanences. La peur d'être victimes d'agressions verbales ou physiques est omniprésente chez les médecins, les infirmiers et même les agents de sécurité, de la part de personnes venues pourtant à l'hôpital pour se soigner ou accompagner des patients", se plaint Dr Hamza Nacira, médecin chef à la polyclinique d'Ouled Aich. "Ce qui est écúurant est que les causes des agressions sont souvent minimes et ne justifient en aucun cas ces comportements", déplore-t-elle, citant, à titre d'exemple, "un patient qui refuse d'attendre son tour, l'indisponibilité d'un médicament au niveau de l'établissement ou carrément le refus de s'acquitter des frais de visite, fixés à seulement 50 DA". La praticienne tire ainsi la sonnette d'alarme avec la multiplication des risques d'agression notamment durant les permanences de nuit. "Nous accueillons des toxicomanes en quête d'ordonnances pour avoir des psychotropes en pharmacies, et quand le médecin ne répond pas favorablement à telles demandes, il est victime d'agressions, de menaces verbales ...". Elle a cité le cas d'un citoyen qui s'en est, dernièrement, pris à une femme médecin enceinte, en lui saccageant son bureau et en cassant son téléphone portable. "Cette dame est encore sous le choc", raconte Dr.Hamza.