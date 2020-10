Le coup d’envoi des activités de ces nouvelles agences digitales a été donné depuis Constantine par le P-dg de la BNA, Miloud Ferahta, accompagné de hauts cadres de la Banque, a précisé la même source.

Il s’agit de l’agence Ain El Bey "834" dans la wilaya de Constantine, de l’agence principale Bechar "412" dans la wilaya de Bechar, de l’agence principale Ouargla "946" dans la wilaya de Ouargla, de l’agence Ghardaïa "292" dans la wilaya de Ghardaïa, de l’agence Sidi Belabbes "774" dans la wilaya de Sidi Belabbes, de l’agence principale Sétif "704" dans la wilaya de Sétif, de l’agence Béjaia "356" dans la wilaya de Béjaia, de l’agence principale Tizi Ouzou "581" dans la wilaya de Tizi Ouzou, ainsi que l’agence Aéroport "612" située dans la wilaya d’Alger, a détaillé le communiqué.

Ces agences digitales, en libre-service, sont dotées d’un espace réservé aux automates (distributeur automatique de billets "DAB" et guichet automatique de banque "GAB") qui permettent d’effectuer différentes opérations bancaires en toute sécurité 24h/24 et 7j/7 via la carte CIB, tels que le retrait et versement d’espèces, la consultation du solde de compte, la consultation de l’historique des dix (10) dernières opérations, la consultation du relevé d'identité bancaire (RIB), la commande de chéquier, la remise de chèque à l’encaissement, le virement de compte à compte, ainsi que les opérations sur livret épargne électronique.

Ces agences offrent, également, à la clientèle un second espace assurant plusieurs services grâce à des tablettes tactiles, la réalisation de simulation de crédit, de financement et d’assurance, l’accès à la plateforme e-paiement, la consultation du site web de la Banque, ainsi que la communication, en live, avec un chargé de clientèle qui répond aux questions et demandes d’orientation de la clientèle par visioconférence, a-t-on expliqué.

"Consciente de l’évolution des besoins et attentes des citoyens, la BNA choisit l’innovation au cœur de sa stratégie gagnant-gagnant. Elle se lance dans l’implémentation de nouvelles agences plus modernes, qui s’appuient sur l’utilisation des dernières technologies numériques", a souligné le

communiqué, ajoutant que les informations relatives aux agences concernées par l’ouverture de ces nouveaux espaces sont disponibles sur les pages officielles des réseaux sociaux de la BNA.