L'ancien président bolivien, Jorge Quiroga, a affirmé son intention de présenter sa candidature à l'élection présidentielle prévue en mai prochain, après avoir démissionné de son poste au sein du gouvernement intérimaire.M. Quiroga, natif de Cochabamba, a dirigé le pays entre 2001 et 2002 suite au décès du président Hugo Banzer. Il s'est présenté par la suite à la présidentielle en 2005 et 2014, mais n'a pas pu accéder à la présidence face à l'ex-président Evo Morales.L'ex-président Carlos Mesa et l'ancien leader social Luis Fernando Camacho ont également annoncé qu'ils seront en lice lors de la présidentielle, tandis que le parti "Mouvement vers le socialisme" (MAS) dirigé par l'ancien président, Evo Morales devrait encore nommer son candidat le 19 janvier.L'ancien présidenta exprimé son désir de "parler" avec tous les partis et dirigeants "qui souhaitent se consacrer à la restauration de la démocratie

en Bolivie", ajoutant : "nous ne mettrons plus en péril notre liberté".Diego Pary, un ancien ministre des Affaires étrangères d'Evo Morales, est rentré samedi à La Paz pour participerlui aussi à cette échéance électorale en Bolivie.L'élection présidentielle dans ce pays sud-américain sont prévues le 3 mai prochain après celles du 20 octobre, qui ont vu la réélection controversée de Morales à un quatrième mandat consécutif. Une élection qui a été rejetée par l’opposition ayant crié à la fraude, obligeant le président à démissionner.