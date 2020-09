Mode, déclarations et gaffes: la 77e édition de la Mostra de Venise, premier grand festival de cinéma post-confinement, est aussi l'occasion de moments de légèreté et de prises de positions politiques.



Armani et Chanel, stars du tapis rouge

=======================================

Comme tous les ans, les grandes maisons de mode rivalisent pour habiller les stars défilant sur tapis rouge. Cette année, Giorgio Armani a fait carton plein: la star australienne Cate Blanchett, présidente du jury et visage de la marque, portait une de ses créations bleu nuit pour la cérémonie d'ouverture, tout comme la marraine de la cérémonie, l'actrice italienne Anna Foglietta. La comédienne britannique Tilda Swinton, récipiendaire d'un Lion d'or d'honneur et à l'honneur dans un moyen métrage de Pedro Almodovar ("La voix humaine"), a débarqué sur le Lido en veste et pantalon couleur bronze signés Chanel.



Le directeur de Cannes critique le gouvernement brésilien

=========================================================

Le délégué général du Festival de Cannes Thierry Frémaux a exprimé mercredi son soutien à la Cinémathèque brésilienne, mettant en cause la politique actuelle du gouvernement du président d'extrême droite Jair Bolsonaro. "Je voudrais exprimer mon soutien à la Cinémathèque brésilienne, mise en danger par le gouvernement actuel", a-t-il affirmé lors d'une conférence de presse

conjointe avec ses homologues des plus importants festivals de cinéma en Europe.



Problème d'étiquette

=====================

Georgina Rodriguez, la fiancée de la star du ballon rond Cristiano Ronaldo, a fait les choux gras de la presse people en débarquant à Venise en portant une veste dont elle avait oublié d'enlever l'étiquette. L'Argentine de 26 ans avait annoncé sa participation à la 77eMostra en postant sur Instagram, où elle compte 20,7 millions de followers, une photo d'elle montant à bord d'un jet privé assortie de cette phrase: "Salut Venise, j'arrive".



Le patron de l'extrême droite italienne en smoking

==================================================

Le patron de la Ligue (extrême droite) Matteo Salvini, ex-vice Premier ministre et ministre de l'Intérieur, a défilé vendredi soir

en smoking avec sa compagne Francesca Verdini sur le tapis rouge du Palais du Cinéma pour assister à la projection du film italien "Padrenostro", évocation du traumatisme des "années de plomb" à travers les yeux d'un enfant. "Nous ne l'avons pas invité, je crois que tout le monde est libre d'assister aux projections", a commenté l'acteur Pierfrancesco Favino, protagoniste du film.



Cate Blanchett en a marre des cochons

=====================================

Le confinement est terminé, vive le cinéma ! "Je suis ravie à l'idée d'avoir une conversation avec des êtres humains. J'ai parlé uniquement avec des cochons et poulets au cours des six derniers mois, c'est donc un grand plaisir d'être ici", a plaisanté à ce sujet Cate Blanchett, lors de sa conférence de presse mercredi après son arrivée à Venise pour prendre la tête du jury qui décernera le prestigieux Lion d'or le 12 septembre.